Violent incendie quartier la Mosson à Montpellier, 9 blessés dont deux graves

Les sapeurs-pompiers de l'Hérault interviennent ce mercredi matin pour un violent feu d’appartement sur la commune de Montpellier, avenue Heidelberg, quartier de la Paillade au 14e étage d’un immeuble. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées.

ⓘ Publicité

Plusieurs appartements ont été endommagé au 14e et et 15e étage, le feu a été rapidement maîtrisé. Mais le bilan est lourd : deux personnes ont été grièvement blessées, et sont en urgence absolue, 7 personnes sont plus légèrement touchées dont un sapeur-pompier victime d'un coup de chaud.

130 pompiers sont mobilisés avec une quarantaine de véhicules. Une vingtaine de personnes ont été mises en sécurité.

Le feu s'est propagé au 14e et 15e étage - SDIS 34