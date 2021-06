Violent orage dans le sud du Territoire de Belfort : inondations et panique sur les routes

Un violent orage s'est produit en début de soirée ce vendredi dans les secteurs de Delle, Beaucourt et Morvillars dans le sud du Territoire de Belfort. Les pompiers ont reçu une centaine d'appels. A Delle, une maison a été incendiée probablement à cause de la foudre. Personne n'est blessé.

Il y a des orages qui reste longtemps dans la mémoire des gens. Celui qui s'est abattu ce vendredi en début de soirée dans le sud du Territoire de Belfort en fait partie. Peu avant 20h et durant presque vingt minutes, de fortes pluies accompagnées de grêle et de vents violents ont surpris de nombreux habitants et automobilistes dans les secteurs de Delle, Beaucourt et Morvillars.

Routes, caves et rues inondées sur Delle, Beaucourt et environs

Résultat, de nombreuses routes ont été inondées. Des automobilistes sont restées bloquées sur la RN 1019 à cause des fortes pluies au niveau de Morvillars et Bourogne. Des arbres sont tombées sur la chaussée notamment dans la forêt qui relie Grandvillars à Fêche l'Eglise. A Delle, il y a eu entre 15 à 20 cm d'eau dans certains secteurs du centre ville.

A Beaucourt, des routes ont été inondées à cause des remontées d'eau par les canalisations. "L'eau s'est aussi infiltrée par le toiture d'une maison du centre ville. Deux personnes ont été relogées dans la famille", rapporte le maire Thomas Biétry qui s'est rendu sur place. Plusieurs caves de sa commune ont également été inondées.

Deux postes de commandement activés dans les centres de secours

Les pompiers ont reçu une centaine d'appels peu après 20h. " Pour acheminer les secours afin de les orienter vers les interventions multiples, deux poste de commandement avancées ont été activés dans les centres de secours des Tourelles à Morvillars et de Beaucourt" explique le capitaine Nicolas Sauget, officier de communication du SDIS, Service Départemental d'Incendie et de Secours du Territoire de Belfort. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés au cours de cette soirée mouvementée.

Une maison frappée par la foudre à Delle

A Delle, les pompiers ont été appelés pour un incendie sur une maison rue Pasteur. Selon les élus, c'est la foudre qui est à l'origine du feu. Personne n'a été blessé. Les habitants de la maison sinistrée ont pu sortir grâce à l'aide de voisins.

Des centaines de foyers privés de courant à Badevel et Fêche l'Eglise

A Badevel et Fêche l'Eglise, deux communes voisines, 562 foyers ont été privés d'électricité entre 20h et environ 22h30. Une soixantaine de clients se sont également retrouvés dans le noir à Montbéliard dans le secteur de la rue de la Combes aux biches.

En Haute Saône, les pompiers sont intervenus pour deux sous sols inondés à Héricourt et Couthenans.