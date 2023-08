Violent règlement de compte entre deux bandes rivales de la ZUP de Bayonne

Deux bandes rivales se livrent une guerre sans merci pour le contrôle du trafic de stupéfiants sur la côte basque. Une enquête judiciaire est ouverte par le parquet de Bayonne, pour "violences volontaires aggravées" et "tentative d'enlèvement", à la suite d'une série d'agressions commises au mois d'avril dernier. Deux personnes ont été gravement blessées et sept personnes interpellées par les policiers de la PJ de Bayonne. Six suspects sont sous les verrous et un septième a été placé sous contrôle judiciaire.

Tentative d'enlèvement

Tout commence par un guet-apens. Le 15 avril à 22 h 30, sur le parking du restaurant rapide "MacDonald" de Tarnos dans le département des Landes. Un jeune homme de 19 ans est passé à tabac par un groupe de six ou sept agresseurs cagoulés, arrivés précipitamment à bord d'une voiture. Il est menacé avec une arme de poing et reçoit plusieurs coups de pieds et de poings. Les agresseurs tentent alors de le mettre de force dans le coffre de leur véhicule. C'est une tentative d'enlèvement. L'opération va échouer, car le patron de l'établissement intervient. La petite bande quitte les lieux en tirant deux coups de feu en l'air.

Des hommes cagoulés

Deux jours plus tard, le 17 avril, les violences ont lieu dans la ZUP de Bayonne. Une dizaine d'hommes cagoulés et gantés s'en prennent à trois personnes aux alentours de minuit trente au parc de la ZUP, entre les bâtiments 3 et 4. Une personne est gravement blessée victime de coups de marteau et de couteau dans le dos. Enfin, le 23 avril dernier, les gendarmes se rendent à Ustaritz ou vers 4 h 45 du matin des coups de fusil ont été tirés dans la porte d'entrée d'une habitation sans faire de victime. Deux scooters et trois individus habillés en sombre ont été vus sur les lieux.

Les enquêteurs s'interrogent sur les raisons de cette violence. Dans la première affaire, celle de Tarnos, les protagonistes évoquent un mobile "sentimental", à savoir que les agresseurs voulaient faire payer à la victime ses relations avec une jeune fille. En revanche, les policiers estiment que les deux groupes s'affrontent pour le contrôle du lucratif marché de la drogue sur la côte basque.