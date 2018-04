Nantes, France

Un surveillant de la maison d'arrêt de Nantes a été légèrement blessé au cou mardi matin par un détenu particulièrement agressif. L'homme âgé d'une trentaine d'années purge une peine de 18 ans de prison pour un viol commis à Rennes. L'agression s'est produite alors que le détenu venait d'être reconduit dans sa cellule après avoir refusé de se rendre dans les ateliers.

Le manche d'une fourchette transformé en lame tranchante

Quand le détenu réintègre sa cellule, il est très nerveux selon des représentants syndicaux, il tape sur les murs et c'est à ce moment-là d'après la même source que l'homme sort un objet de son sac et se jette sur le surveillant qui allait fermer la porte. Il a dans les mains un manche de fourchette très bien aiguisé qu'il pointe sur l'agent pénitentiaire, il lui porte un coup au niveau de la carotide avant d'être maîtrisé par les autres surveillants et par le codétenu de l'agresseur.

Les surveillants dénoncent une tentative d'assassinat

Le surveillant n'est que légèrement blessé au cou mais "le traumatisme et un profond malaise sont perceptibles" chez tous les agents rapporte Force ouvrière dans un communiqué. La CGT de son côté demande une sanction disciplinaire "à la hauteur du préjudice", les deux syndicats voient en effet dans cette agression une tentative d'assassinat. Le détenu a été transféré à la prison du Mans.