Violente agression dans un salon de tatouage à Cavaillon

Une violente agression a été commise ce samedi matin dans un salon de tatouage et de piercing situé Cours Bournissac, en plein centre ville de Cavaillon. Plusieurs individus ont fait irruption dans l'établissement peu après 10 heures. Ils s'en sont pris au gérant du salon, un homme d'une cinquantaine d'année frappé à coup de poing et à l'aide d'un marteau avant de prendre la fuite. Le commerçant a été hospitalisé à Cavaillon dans un état sérieux. L'employée qui se trouvait là au moment des faits a été très choquée par la violence de la scène. Violence gratuite, différend commercial ou vengeance personnelle... les policiers dépêchés sur place ont ouvert une enquête pour déterminer les auteurs et les raisons de cette agression.