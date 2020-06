Violente agression en centre-ville du Mans : deux CRS en repos blessés

Blessés car ils veulent stopper un déchaînement de violence. « Lynchés » car ils sont policiers, d’après le syndicat Alliance. La scène remonte à la nuit du 11 au 12 juin 2020. Elle se déroule en centre-ville du Mans. Une jeune femme mineure ainsi que deux personnes majeures (un homme et une femme) fortement alcoolisés sortent d’un bar. Tous les trois s’en prennent à deux clients qui consomment en terrasse. La jeune femme jette alors des verres de bière sur les deux clients et commence à les frapper et à mordre l'un deux au mollet. Son beau-frère s'en prend également à ces deux personnes et projette l'un des clients contre la vitrine du bar. Un serveur qui intervient est agressé à son tour.

"Un lynchage" pour le syndicat Alliance

C’est à ce moment-là que deux CRS manceaux en repos qui se trouvent dans ce bar sortent à leur tour. Ils indiquent qu’ils sont policiers et tentent d’apaiser la situation. Eux aussi sont frappés par les trois personnes. L’un des deux CRS reçoit des coups de pieds, alors qu’il est tombé par terre. Assez gravement blessé, à cause d’une fracture, il se voit signifier un premier arrêt de travail d’un mois et demi par le médecin. « Tous les deux sont très choqués », indique le syndicat Alliance CRS de la région Ouest qui dénonce « un lynchage ». L’un de ses représentants indique que les deux fonctionnaires en repos n’ont pas répondu par la force. « Ils se sont freinés pour ne pas être taxés de violence à leur tour », justifie-t-il.

Révélateur de la haine anti-flic

Contacté par France Bleu Maine, le parquet du Mans confirme que « les policiers n’ont pas répliqué aux coups. Les mis en cause ne présentent, de fait, aucune trace ». Pour le syndicat de policiers Alliance, cette agression est « révélatrice de l’ambiance anti-flic actuellement répandue en France ». Dans cette affaire, trois personnes ont été placées en garde à vue puis mises en examen, deux d'entre elles ont été ensuite placées en détention provisoire et la troisième sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire est ouverte.