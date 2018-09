Paris, France

Le jeune homme, qui a reçu un flot d'injures homophobes et qui a été blessé mardi soir dans le 20e arrondissement de Paris, a porté plainte ce mercredi.

Ce jeune acteur raconte qu'avec son ami, il était allé voir une pièce de théâtre mardi soir. A la fin du spectacle, ils sortent et devant le théâtre, ils se serrent dans les bras l'un de l'autre. "Un câlin, juste un câlin", précise le jeune homme.

A une vingtaine de mètres, il y a un groupe de trois jeunes qui les voit. Ils leur lancent d'abord des insultes homophobes et ils exigent que les deux hommes quittent "leur quartier" : il n'y pas de PD ici".

Insultes et coups

Sur son Instagram le jeune acteur explique : "Comme nous avons refusé de partir, les insultes sont devenues plus graves, plus haineuses. Puis un quatrième les a rejoints. Un gamin qui paraît avoir douze ans. Et c'est lui qui a appelé des renforts. Un scooter avec notre cinquième et sixième agresseurs. Insultes, bousculades, menaces. On ne cède pas.

Le chauffeur du scooter détache son casque, le retire, et me frappe avec. Deux coups portés à la tête. Tout va très vite. Les spectateurs du théâtre voient la scène, arrivent en courant, les font partir et nous mettent à l'abri. L'un des trois hommes brandit son casque et frappe avant de s'enfuir."

Le jeune acteur est blessé à l'arcade sourcilière. Il aura sept points de suture et plusieurs jours d'interruption de travail.

Réactions et solidarité

Joël Deumier, président de SOS Homophobie demande au gouvernement et au président de la République "un message fort de soutien aux victimes de LGBT phobie".

Le conseiller régional d'Ile-de France, conseiller de Paris, Jean-Luc Roméro se dit inquiet face à la "succession des agressions homophobes".