Violente agression pour un masque dans un bar à Pau : quatre ans de prison dont trois ferme

"Deux coups aux conséquences irréversibles pour la victime. Le cours d'une vie a été brisé en quelques secondes", a lancé la procureur ce lundi 20 décembre au tribunal correctionnel de Pau. L'homme de 29 ans qui a violemment frappé un client du bar-tabac le "Café du stade", rue du 14 juillet à Pau (Pyrénées-Atlantiques) a été jugé et condamné à quatre ans de prison, dont trois ferme.

La victime a encore de séquelles importantes

Il y a près d'un an, le 10 janvier 2020, cet homme s'est présenté avec sa fille de trois ans dans cet établissement, sans masque. L'employée derrière le comptoir lui a demandé d'en mettre un. Dans un premier temps ce dernier a tenté de négocier en expliquant qu'il avait une écharpe mais face au refus de la serveuse, la situation a dégénéré. "C'est allé crescendo", souligne la juge au tribunal. Insultes, crachat sur le plexiglas puis, il est sorti du bar-tabac. A l'extérieur, un client a tenté de s'interposer. Ce maçon de 58 ans a reçu un coup de poing qui l'a mis à terre. Puis en relevant, il a reçu un coup de coude au niveau de la tempe. Il est à nouveau tombé, inconscient. Près d'un an plus tard, cette agression lui laisse encore des séquelles importantes. "Il est handicapé et ne peut plus travailler", souligne la juge.

La magistrate a rappelé que le prévenu reconnaît avoir porté ces coups, qu'il fait valoir qu'il est diabétique (certificats médicaux à l'appui) et qu'il était en hypoglycémie ce jour-là, ce qu'il l'aurait rendu très irritable. Enfin, qu'il a pensé que l'a victime avait bousculé son enfant de trois ans, avant que sa fille lui explique, plus tard dans la voiture au moment de sa fuite, qu'elle avait trébuchée seule.

"C'est la leçon de ma vie, c'est la plus grosse erreur de ma vie"

La juge a ensuite interrogé le prévenu : "Les investigations montrent que vous êtes un père investi mais la présence de votre fille ne vous a pas arrêté". Silence. "Je n'ai pas réfléchi, je n'était pas moi-même", fini par lâcher l'homme de 29 ans. S'en suit une série de questions-réponses. "Demain, si la même situation se reproduit que ferez-vous ? Ça ne se reproduira plus jamais. C'est la leçon de ma vie, c'est la plus grosse erreur de ma vie". Mais la juge souligne qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences. Des faits qui ont pesés dans sa condamnation à quatre ans de prison, dont trois ferme et avec une obligation de soins. Une condamnation pour son "impulsivité mal-maîtrisée", lui a t-elle expliqué avant de faire état des 19 mentions à son casier judiciaire dont quatre pour des faits de violences. "Cette peine doit favoriser la prise de conscience", conclut la magistrate.

Le prévenu a demandé pardon à la victime et à la famille de cette dernière. "Je regrette ce que j'ai fait, je ne pensais pas que mon acte auraient de telles conséquences. Je suis désolé. Je n'ai aucune excuse", a-t-il déclaré à la barre.