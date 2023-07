Violente altercation à la brocante de Grane, une femme renversée par une voiture

Le différend a dégénéré et aurait pu virer au drame. Après 17 heures à la brocante de Grane ce dimanche 30 juillet, une altercation a eu lieu devant le bar tabac opposant un homme à plusieurs autres. On n'en connaît pas l'origine ; selon les témoignages, tous les protagonistes se trouvaient en état d'ébriété. Toujours est-il que l'homme seul a été roué de coups, visiblement jusqu'à sa voiture dans laquelle se trouvaient sa compagne et sa fille.

C'est en voulant s'enfuir et en démarrant à toute vitesse, portière ouverte, qu'il renverse une femme de 47 ans. Présente sur la brocante pour sécuriser l'évènement, elle a tenté de s'interposer. Elle a été transportée à l'hôpital de Valence pour des examens et présentait seulement une blessure légère à un genou. Le conducteur a pris la fuite. La gendarmerie enquête, les différents intervenants sont en cours d'identification.