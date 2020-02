L'enquête avance après la violente bagarre lundi à Cugnaux près de Toulouse qui a fait quatre blessés dont un grave. Six personnes ont été mises en examen pour "violence aggravée". Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire.

Violente bagarre à Cugnaux : six personnes mises en examen

Cugnaux, France

La scène avait été d'une rare violence. Lundi à la mi-journée près du centre commercial Lidl à Cugnaux, une trentaine de personnes issues de deux familles d'origines kurdes se sont affrontées à coups de battes de baseball, de pelles, de marteaux et de manches de pioche. Quatre personnes ont été blessées dont une a eu son pronostic vital engagé.

Ce mercredi, six personnes ont été mises en examen, cinq hommes et une femme, pour violence aggravée par des faits commis en réunions et avec armes, selon le parquet de Toulouse.

Trois personnes placées en détention provisoire

Parmi les suspects, trois d'entre-eux ont été placées sous contrôle judiciaire. Pour les autres, ils sont en détention provisoire. Ils sont déjà connus par la justice pour des faits de violences aggravées. Deux d'entre-eux sont même sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve et sont en récidive.

À notre qu'une septième personne devrait être également mise en examen. Elle est pour l'instant hospitalisée.

à lire aussi Violente bagarre à Cugnaux : sept hommes en garde à vue

La tension entre ces deux familles n'est visiblement pas redescendue. Hier matin, elles n'ont pas pu s'empêcher de s’invectiver lors d'une visite à l'hôpital.