Violente bagarre à Saint-Brévin : 7 suspects en comparution immédiate, procès renvoyé au 30 juin

7 prévenus et 19 victimes. Il y avait plus de 50 personnes venus soutenir les parties civiles. De la famille ou des amis qui n'ont pas tous pu rentrer dans la salle d'audience, mais on sent la tension. Les 7 jeunes hommes, interpellés mercredi et placés en garde à vue, arrivent menottés, encerclés par 14 gendarmes. Ils comparaissent pour violences en réunion. Les ITT (incapacité temporaire de travail ou totale) pour les victimes vont de 1 à 21 jours. Les prévenus demandent tous un délai. Les avocats de la Défense dénoncent une procédure trop rapide pour une affaire si complexe. "Nous n'avons eu le dossier que ce matin à 6h45, impossible de préparer une défense dans ces conditions", souffle un avocat. Le procès est renvoyé au 30 juin.

Ils ont sauté à pied joint sur un homme au sol" - la procureure

Le soir de ce 8 mai, c'est la finale de la Coupe de France de football entre Nantes et Nice. Le bar Oh'tuyaux dans la zone artisanale de Saint-Brévin-les-Pins est plein à craquer. "C'est une ambiance festive, bon enfant" raconte la procureure. A la fermeture, une bagarre se déclenche. L'un des prévenus assure avoir été insulté. Les coups partent très vite, et tout dégénère. "Tout le monde s'en est mêlé" raconte la présidente, le rapport des gendarmes de Pornic sous les yeux. C'est une scène d'une grande violence qui se déroule alors. Coups de pieds, coups de poings, une bombe lacrymogène est sortie, puis un poing américain et enfin une machette. "Une machette, un piolet, ou un petit marteau brise-glace qu'on trouve dans les bus, on ne sait pas trop. Et on n'a pas retrouvé l'arme de toutes façons", nous confie un avocat de la Défense. La procureure raconte que certains ont sauté à pied joint sur un homme à terre, qu'une victime a perdu 5 dents, une autre a l'oreille arrachée, un homme de 31 ans attaqué dans le dos avec cette arme blanche serait toujours à l'hôpital, grièvement blessé, il présente un pneumothorax. "Les témoins, certains ont filmé la scène, ont été très choqués. C'est de la violence gratuite" insiste la procureure qui demande leur maintient en détention provisoire.

Certains prévenus en garde à vue reconnaissent les faits, montrent remords et regrets. Pas tous selon le rapport. Ils ont 19, 20, 21 ans. Un seul plus âgé, 36 ans. Trois ont des casiers judiciaires pour conduite sans permis, en excès de vitesse, en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, ou usage de stupéfiants. Mais 4 autres ont un casier judiciaire vierge. Ils sont intérimaire ou en CDI, docker, menuisier, soudeur aux Chantiers de l'Atlantique. La Défense plaide pour disjoindre les dossiers.

Un seul prévenu placé sous mandat de dépôt, le tribunal dissocie les dossiers

L'audience est renvoyée au 30 juin. Un seul prévenu a été placé sous mandat de dépôt, soupçonné d'être l'agresseur à l'arme blanche. Les 6 autres ont été libérés mais placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer dans un débit de boisson, d'entrer en contact entre eux ou avec les victimes.