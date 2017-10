Violente bagarre à Ussel : cinq personnes déférées devant le parquet

Cinq personnes ont été interpellées ce week-end suite à une bagarre à Ussel. Celle-ci avait eu lieu samedi matin vers 5 heures sur un parking de la ville.

On ne connait pas encore les circonstances et les raisons de cette violente bagarre. Seule certitude : agresseurs et victimes étaient fortement alcoolisés. Samedi matin vers 5 heures sur un parking de la ville proche du centre plusieurs personnes en sont venues aux mains. Bien qu'aucun belligérant ne portait d'arme certains ont été sérieusement blessés.

Les 5 personnes interpellées ont été déférées ce lundi matin devant le parquet de Tulle. Trois ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Deux autres, plus connues des services de police, devraient être placées en détention. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Tulle pour faire la lumière sur ce nouvel incident à Ussel, marqué ces derniers mois par de nombreux faits de délinquance.