Violente bagarre entre deux familles à Cugnaux près de Toulouse : 4 blessés dont un grave

Cugnaux, France

« Une vraie scène de western » disent les témoins. A Cugnaux, à l’ouest de Toulouse, une bagarre générale a éclatée à la mi-journée ce lundi 3 Février vers 13 heures, aux abords du centre commercial Lidl , sur la route de Toulouse. La rixe a opposé une trentaine de personnes de deux familles . Le bilan est de quatre blessés, dont un grave. Un homme a été transporté d’urgence à l’hôpital Purpan, son pronostic vital est engagé.

Bataille à coup de battes de baseball, de pelles et de marteaux

Selon les premiers éléments recueillis sur place par les gendarmes, il s’agirait d’un différend familial. Des membres de deux familles d'origine kurde se sont croisés en voiture sur la route de Toulouse. Les deux voitures se sont arrêtées au beau milieu de la route, la bagarre a immédiatement commencé. Elle aurait opposé au total une trentaine de personnes , hommes et femmes, qui se sont affrontées à coup de battes de baseball , de pelles , de marteau et de manches de pioche. On ne connait pas encore le motif exact de cette rixe qui a opposé ces deux familles. Le différend aurait éclaté deux jours plus tôt autour d'une histoire de couple qui a cristallisé le conflit entre une famille et la belle famille. Il a fallu l'intervention des gendarmes pour calmer les esprits. A leur arrivée, la plupart des participants à cette bagarre générale avaient quitté les lieux.

Les gendarmes de la brigade de recherche de la compagnie du Mirail vont tenter d’éclaircir les motifs de ce différent familial qui a fait quatre blessés, dont l'un est hospitalisé dans un état grave.