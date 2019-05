Violente bagarre entre un père de famille et des jeunes près d'un lycée de Loos

Loos, France

C'est un scooter qui était au coeur d'un différend ce mercredi, vers 18h15, à Loos, entre un père de 43 ans et son fils âgé de 18 ans et un groupe de jeunes. La discussion, qui se déroulait sur un parking proche de l'établissement privé, est devenue extrêmement tendue lorsque l'homme a sortie un pistolet à billes et a tiré en direction des jeunes. Il aurait ensuite donné un coup de crosse et roulé sur le pied de l'un d'eux.

Deux blessés hospitalisés

Au total, deux jeunes ont été blessés et transportés à l'Hôpital Salengro de Lille. Le père et son fils ont également été hospitalisés plus brièvement pour des examens avant d'être interpellés par la police et placés en garde à vue.