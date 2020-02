Violente collision à Saint-Méloir-des-Ondes : une femme en urgence absolue, un bébé blessé

Un accident impressionnant est survenu ce vendredi matin à Saint-Méloir-des-Ondes près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Vers 9 h, deux voitures sont entrées en collision sur la départementale 6. Dans l'une, une femme de 60 ans a été désincarcérée et transportée à l'hôpital de Saint-Malo en urgence absolue. Dans l'autre se trouvait une famille, le couple et leurs deux enfants dont un bébé ont été légèrement blessés et sont en urgence relative.

Les circonstances de cet accident restent encore indéterminées. Les gendarmes de Cancale ont ouvert une enquête.