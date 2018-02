Noyers-Bocage, France

Terrible collision ce jeudi soir sur l'autoroute A 84 dans le sens Rennes-Caen. Aux environs de 22 heures une voiture a percuté par l'arrière un poids-lourd à hauteur de la commune de Noyers-Missy (Calvados).

L'une des victimes héliportée

Le choc a été d'une rare violence. La voiture s'est totalement encastrée sous le camion. D'importants moyens ont été déployés pour porter secours aux deux victimes de cet accident. L'un des occupants de la voiture a dû être transporté par hélicoptère, en "urgence absolue", vers le CHU de Caen. L'autre blessé a été conduit en ambulance vers l'hôpital. Les opérations de désincarcération des victimes ont mobilisé 24 pompiers et des moyens lourds. L'autoroute A84 entre la Bretagne et la Normandie a été coupée à la circulation une partie de la soirée pour permettre aux pompiers et aux équipes du SMUR d'intervenir. Les causes précises de cet accident ne sont pas encore connues. Seule certitude, la neige et les intempéries de ces derniers jours ne sont pas en cause.