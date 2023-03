Violente collision sur la rocade à Château-Gontier-sur-Mayenne : deux blessés

La circulation a été interrompue sur une partie de la rocade de Château-Gontier-sur-Mayenne, le temps des opérations de secours, ce vendredi après-midi. Une violente collision entre deux voitures s'est produite avenue René Cassin sur la RN 162, à proximité de la zone commerciale. Après le choc, un des deux véhicules est allé percuter un arbre. Plus de peur que de mal pour les automobilistes. Une femme de 32 ans et un homme de 75 ans ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier du Haut Anjou.

ⓘ Publicité