Violenté par les vigiles d'une discothèque à Toulouse, un jeune homme porte plainte

Après l'altercation, Vincent Boutmene présente des brûlures et des écorchures sur les bras et dans le cou.

Samedi 29 juillet dernier, Vincent Boutmene passait la soirée avec des copains dans le carré VIP de La Terrazza, une boîte de nuit du quartier Sesquières, à Toulouse. Il s'éclipse un instant pour se rendre aux toilettes, mais lorsqu'il veut y revenir, un vigile lui barre le chemin. Selon le jeune homme de 27 ans, l'agent de sécurité l'accuse de ne pas avoir de bracelet VIP. "Il disait que j'avais ramassé le mien par terre" se souvient Vincent. Il tente de prouver sa bonne foi, mais en face l'agent s'énerve jusqu'à lui porter un coup au visage.

D'autres récits d'agression dans cette boîte de nuit

"Il m'a donné des coups dans la tête, témoigne Vincent. Puis d'autres videurs m'ont mis à terre et traîné jusqu'à la sortie". Il se retrouve seul, sur le trottoir, avec un genou qui ne le porte plus. "Le Samu est venu et m'a emmené aux urgences, poursuit-il. J'ai eu une semaine d'arrêt de travail. Je suis charpentier, si mon genou me lâche alors que je suis sur un toit, c'est fini."

Sur Google ou Facebook, les récits de violences du service de sécurité de l'établissement La Terrazza sont nombreux. Celui de Julien par exemple. L'été dernier, le garçon de 20 ans passe la nuit dans cette boîte de nuit. Au petit matin, des amis le raccompagnent chez ses parents dans un sale état. Sa mère Karine, se souvient "des bleus, des hématomes, des ecchymoses partout sur son corps".

Cet établissement pas spécialement dans le viseur de la justice

Vincent Boutmene, lui, a porté plainte. Ce mercredi 2 août, la police a réquisitionné les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance cette nuit-là, confirme le patron de La Terrazza, Rémi Roca, qui défend la bonne foi de ses agents de sécurité : "On le verra sur les images des caméras, ce groupe de clients n'a cessé d'avoir un comportement problématique toute la soirée."

Le président général de l'UMIH 31 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) et patron de boîte de nuit, Ivo Danaf, dit n'avoir jamais eu écho de problèmes concernant La Terrazza. Selon lui, les agents de sécurité qui travaillent en discothèque sont même en général très vigilants : "à chaque fois, qu'un vigile est condamné, il ne peut plus travailler, car il perd sa carte professionnelle".

"Les faits de violence de ce genre sont récurrents, témoigne le parquet de Toulouse. Il n'y en a pas plus dans cet établissement que dans une autre".