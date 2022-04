Des dizaines de supporters grecs du PAOK Salonique et de l'OM se sont affrontés ce mercredi en début de soirée dans le centre de Marseille. Les policiers sont intervenus en les dispersant notamment à l'aide de grenades lacrymogènes.

Altercations à Marseille entre des supporters grecs et olympiens à la veille du match au Vélodrome

Le match était sous surveillance. Il a dérapé hors du stade Vélodrome dès ce mercredi soir. En début de soirée des dizaines de supporters grecs du PAOK Salonique sont déjà arrivés sur place 24 heures avant le match. En dépit des précautions prises et interdictions prononcées dès ce mardi par la préfecture de police, des supporters des deux clubs se sont croisés.

Dans un arrêté, la préfète de police de Marseille avait annoncé dès ce mardi que les déplacements de joueurs et de groupes de supporters grecs devaient être encadrés par la police et que les supporters notamment ne pouvaient pas accéder au centre-ville de Marseille, sauf pour se rendre au stade ce jeudi soir pour le match de Ligue Europa Conférence contre l'OM.

Malgré ces précautions, des supporters marseillais ont identifié l’hôtel où sont logés les supporters grecs à la Joliette. Depuis le Vieux-Port, ils s’y sont rendus à pied et cagoulés pour certains.

Les policiers interviennent avec des grenades lacrymogènes

C'est à ce moment-là devant l’hôtel que des policiers se sont interposés entre les deux groupes, les dispersant notamment à l'aide de grenades lacrymogènes. Les supporters marseillais sont repartis alors que leurs homologues grecs tentaient d'en découdre et auraient commis des dégradations dans leur hôtel.

En raison de ces violences, les supporters grecs sont bloqués dans leur hôtel aux alentours de 21 heures et un dispositif de policiers et CRS est disposé devant l'établissement. L'objectif étant désormais d'empêcher les groupes de supporters d'en découdre jusqu'à ce jeudi soir soir. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21 heures ce jeudi au stade Vélodrome.