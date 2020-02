Violentes échauffourées à Sedan avant le match de foot face à Bastia (N2)

En début d'après-midi ce samedi, une violente bagarre a éclaté au centre-ville de Sedan entre des supporters hollandais, sedanais et bastiais. Le bilan est de neuf blessés légers. Les échauffourées ont eu lieu quelques heures avant le match de Nationale 2 entre le CSSA et Bastia.

Sedan, France

Les incidents ont débuté vers 13h30, en centre-ville de Sedan, dans le secteur de la rue Carnot et la rue du Ménil. Un groupe d'une centaine de Hollandais a attaqué une cinquantaine de Bastiais. "On était tranquillement au bar et ils nous sont tombés dessus. C'est hallucinant. On n'a pas de rivalité avec Sedan, ce n'est pas comme Nice ou Marseille où on sait que ça peut être tendu. Ça n'a pas duré très longtemps", a raconté un supporter corse à un correspondant de l'Agence France Presse.

Ces échauffourées ont fait neuf blessés légers selon Philippe Miziniak, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) des Ardennes, qui précise : "Un Hollandais, trois Corses et cinq Sedanais". Six ont été transportés à l'hôpital par les pompiers, les trois autres y sont allés par leurs propres moyens.

"On a entendu des hurlements, on a vu des poubelles et des barrières dans tous les sens et des personnes en sang", raconte une commerçante de la rue du Ménil, qui ajoute : "Ca fait très peur". Aucun commerce n'a été touché, aucune vitrine n'a été brisée dans cette bagarre, mais des véhicules en stationnement ont été abîmés.

En mars 2007, à l'occasion d'un match de Ligue 1 Sedan/PSG, des incidents avaient déjà éclaté à Sedan entre une centaine de supporters d'Utrecht et des supporters du PSG. Les supporteurs d'Utrecht avaient alors l'habitude d'assister aux grandes rencontres de football à Sedan depuis l'hommage rendu par le club ardennais à son ancien joueur David Di Tommaso, après son décès en novembre 2005 alors qu'il était sous contrat avec le club néerlandais.