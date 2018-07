Indre-et-Loire, France

Les policiers ont été appelés par des conducteurs qui venaient de passer au rond-point des mariniers, juste au-dessus de la guinguette de Tours-sur-Loire. Des gens affolés d'avoir vu des dizaines de personnes secouer leurs véhicules, taper dessus, voire même tenter de retourner les voitures, selon certains témoignages.

Une pluie de projectiles sur les forces de l'ordre, qui répliquent avec des lacrymos

Quand les agents arrivent, ils sont presque immédiatement pris pour cible. Une pluie de bouteilles, de verres, et de canettes. Ils utilisent alors des gaz lacrymogènes pour disperser les 2 à 300 personnes présentes. Certaines descendent vers les quais de Loire et la guinguette de Tours sur Loire, mais d'autres reviennent à la charge. Le calme ne revient que deux heures plus tard, vers 3h du matin.

Les bandes de vidéo-surveillance à l'étude, pour retrouver les fauteurs de troubles

Il n'y a pas eu de blessé. Pas d'interpellation non plus. Au commissariat, on explique qu'arrêter quelqu'un à chaud, dans ce genre de situation, est compliqué. En revanche, les bandes de vidéo-surveillance sont en cours d'examen, pour tenter d'identifier les principaux fauteurs de troubles. Pour l'instant, au commissariat de Tours, on se dit incapable de dire combien de plaintes ont été déposées suite à ces évènements. Leur nombre devrait être communiqué mardi 17 juillet.