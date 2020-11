Violents avec des policiers et une infirmière, trois hommes condamnés chacun à six mois de prison ferme

Trois agressions en trois jours sur des policiers sur Romans-Bourg-de-Péage, ça paraît beaucoup. "Pas tant que ça" souffle un policier "c'est de plus en plus fréquent." Ces trois affaires de violences volontaires ont été jugées ce lundi après-midi au tribunal correctionnel de Valence. La première concerne un Valentinois de 38 ans qui avait foncé délibérément et à deux reprises sur un véhicule de police lors d'un contrôle à Bourg-de-Péage dans la nuit de jeudi à vendredi. Aucun des agents n'a été blessé. Le chauffard qui était ivre avait déjà un gros casier judiciaire. Il a été condamné à six mois de prison ferme.

Crachat sur une infirmière, coup de tête à un policier

Seconde affaire, cette fois dans la nuit de vendredi à samedi, un Péagois, ivre, fuit en voyant la police municipale. Une poursuite s'engage. Il faut une herse sur la chaussée pour faire stopper le véhicule. Conduit à l'hôpital pour déterminer son taux d'alcoolémie, le jeune homme crache sur une infirmière. Lui aussi est déjà très connu défavorablement. Il est condamné à un an de prison dont six mois ferme.

Enfin, le troisième prévenu est un Romanais de 26 ans. Lui est contrôlé samedi soir. Il circule sans attestation et ne respecte donc pas les règles du confinement. Le jeune homme s'énerve et finit par donner un coup de tête à l'un des policiers. Lui aussi a déjà un casier judiciaire. Lui aussi est condamné à six mois de prison ferme.

Tous les trois ont été envoyés en prison dès la fin de leurs procès respectifs.