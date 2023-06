Violents incidents dans le centre d’Ajaccio entre supporters

Comme on pouvait malheureusement s’y attendre des incidents ont éclaté dans le centre d’Ajaccio entre supporters ajacciens et supporters marseillais. Peu après 21heures une première bagarre, impliquant une centaine de personnes, a eu lieu à l'entrée de la rue Fesch, entre le Café Latin et l’hôtel Fesch.

Les supporters marseillais se sont alors réfugiés dans l’hôtel, ils ont gagné la terrasse sur le toit d’où ils ont jeté toutes sortes de projectiles.

Après une intervention des policiers et des gendarmes et l’usage de quelques gaz lacrymogènes c’est dans la vieille ville qu’une nouvelle échauffourée s’est déclarée.

Dans la rue du roi de Rome « une vague de jeunes cagoulés a déferlé », raconte une jeune femme qui était attablé à un des établissements de la rue. "Ils criaient Marseillais on va vous déglinguer ou quelque chose comme ça". A la table voisine de la jeune fille et de ses amies, un groupe de Marseillais, présent depuis le début de la soirée "dans une ambiance calme et bon enfant" est rapidement pris pour cible. "On ne savait même pas qu'ils étaient marseillais", raconte une autre jeune femme. "Ils étaient là, tranquille, ils ne parlaient même pas fort. Ils buvaient juste un verre, comme nous, et ils n'avaient pas de signe distinctif"

Les terrasses, pleines à craquer en ce soir de Saint-Érasme, se sont vidées en quelques secondes. Les hommes dont certains étaient masqués cassant verres et bouteilles et renversant tables et chaises.

Des établissements saccagés lors des bagarres entre supporters © Radio France - Marion Galland

Un instant de panique au cours duquel une restauratrice a été blessée à la tête. « Des hommes sous des cagoules en noir, ils criaient », raconte une vacancière qui dînait dans le restaurant. « La dame nous a dit de rentrer, elle a eu peur, elle a fermé la porte vitrée du restaurant et un jeune a mis un coup dans la vitre, elle a été blessée ». La gérante du restaurant, fortement choquée et blessée par les éclats de verre à la tête et au visage, a été évacuée vers l’hôpital d’Ajaccio.

Quelques minutes plus tard alors qu’un calme précaire était revenu, les professionnels ne décoléraient pas. « Moi si je les vois je les massacre, c’est mon outil de travail », lançait, excédé un restaurateur de la vieille ville en train de nettoyer sa terrasse jonchée de verres brisés.

Stéphane Sbraggia, le maire d'Ajaccio, s'est dit particulièrement inquiet © Radio France - Laurent Di Fraja

« Pas quand il y a les femmes et les enfants au milieu, ce sont des malades et le pire c’est que ce sont les nôtres » déplorait un habitant de la vieille ville.

Sur place le maire d’Ajaccio Stéphane Sbraggia s’est exprimé « Ce soir, j***’ai un mélange d’inquiétude et de colèrecar on savait qu’il y avait un risque***. Il y a un autre arrivage de supporters marseillais demain j’ai pris attache avec le cabinet du ministre pour voir ce que l’on peut faire. Pour moi les supporters ne doivent pas être débarqués de ce bateau »

Le maire d'Ajaccio va d'ailleurs demander l'annulation du match ACA-OM ce samedi.

A 23 heures on dénombrait trois blessés.