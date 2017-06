Violents orages en Haute-Loire : un agriculteur toujours porté disparu

Les inondations ont particulièrement touché le sud du Puy-en-Velay et les communes de Costaros et du Brignon, en Haute-Loire. Plusieurs dizaines de pompiers ont été mobilisés, un homme est toujours porté disparu mercredi, il a 40 ans et se trouvait au Brignon, sur son tracteur, au moment des crues.

Une centaine d'interventions mardi pour les pompiers de Haute-Loire suite aux gros orages de fin d’après-midi. Les inondations ont touché particulièrement le sud du Puy-en-Velay et les communes de Costaros et du Brignon. La Haute-Loire est en vigilance météo orange jusqu'à jeudi matin, comme les onze autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Plusieurs dizaines de pompiers ont été mobilisés, ceux de la Loire ont été appelé en renfort : 85 hommes, 25 véhicules et deux bateaux ont été envoyés sur place pour venir en aide aux habitants des villages les plus touchés. La Loire est montée jusqu'à 4,30 mètres par endroits. Il n'y a pas de victimes officiellement recensées pour l'instant, mais un homme est toujours porté disparu. Il a 40 ans et se trouvait au Brignon, sur son tracteur au moment des crues.

Oui une personne qui se trouvait sur son tracteur et devait guider les pompiers a été emportée par un ruisseau qui s'est transformé en torrent de façon très rapide. Il faut saluer le courage des pompiers qui ont plongé en pleine nuit pour tenter de le retrouver" - Éric Maire, préfet de Haute-Loire

En revanche, les deux kayakistes également recherchés au moment des crues ont eux rejoint leurs familles qui ont signalé leur retour.

Des dégâts importants

Au plus fort de la crise, il est tombé jusqu'à 100 mm de pluie en à peine une heure. La RN 88 a été coupée pendant quelques heures. Ce matin le préfet de la Haute-Loire, Éric Maire, se rend dans les communes les plus touchées. Dans la commune altiligérienne de Landos, 130 personnes ont été évacuées et mise en sécurité dans la salle communale, au Goudet ce sont 20 habitants qui ont du être relogés. Ce matin le préfet de la Haute-Loire, Éric Maire, se rend dans les communes les plus touchées pour constater les dégâts.