Violeur de la Sambre : la justice lance une enquête sur de nouveaux cas de viols et d'agressions sexuelles

On le surnomme "le violeur de la Sambre". Dino Scala n'en a pas fini avec la justice. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle le 1er juillet 2022 pour des viols et des agressions sexuelles, le sexagénaire fait l'objet d'une nouvelle enquête. Une information judiciaire a été ouverte sur une série de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles qui pourraient lui être imputées.

Le parquet confirme avoir été saisi par le procureur général près la cour d'appel de Douai, le 7 mars, à la suite du procès de Dino Scala, "d'une série de faits de viol et tentative de viol et agression sexuelle commis entre 1988 et 2009". Quatorze victimes sont concernées.

Dino Scala, 61 ans, a fait appel de sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue, assortie d'une peine de sureté des deux tiers. La date du procès en appel n'a pas encore été fixée.

Lors de son premier procès, il était poursuivi pour 17 viols, 12 tentatives et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle, commis entre 1988 et 2018 près de son domicile, autour de la rivière Sambre, en France mais aussi en Belgique. Il en a reconnu 40.