Le violeur présumé de la Sambre sera entendu dans trois semaines par le juge d'instruction. L'homme âgé de 56 ans a été mis en examen et écroué mercredi. Il a reconnu une quarantaine de vols et d'agressions sexuelles. Michèle Remy, 60 ans, fait sans doute partie des victimes.

C'est dans trois semaines que le violeur présumé de la Sambre sera entendu par le juge d'instruction de Valenciennes dans le cadre de l'enquête sur une série de viols, principalement dans le Nord.

L'homme âgé de 56 ans a passé sa première nuit en prison après sa mise en examen mercredi pour viols et agressions sexuelles. Pour l'instant, l'enquête porte sur une vingtaine de dossiers. Mais pendant son audition, ce père de famille a reconnu une quarantaine de viols.

Michèle Remy, 60 ans, fait sans doute partie des victimes. Cette employée de mairie dans la commune voisine de Louvroil a été agressée le 8 février 2002 au petit matin.

Il m'a mis un couteau sous la gorge"

"J'allais travailler à la salle de sport. Quand j'ai refermé la porte on m'a sauté sur le dos, par derrière. Il m'a coupé la respiration et m'a mis un couteau sur la gorge", a-t-elle raconté au micro de franceinfo , "Il m'a dit 'tu fermes ta gueule sinon je te tue'. Il m'a attaché les mains, les pieds. J'ai eu peur. Je me suis demandée ce qui allait m'arriver. Il me tapait tout le temps. Quand j'étais sur le dos, il m'a carrément étranglée."

Michèle Remy n'a pas été violée. Une collègue est arrivée à temps et a allumé toutes les lumières de la salle de sport. "Il m'a lâché, mais j'avais le haut tout ouvert. Il l'a poussée et elle m'a demandé si je n'avais rien et elle a crié au secours". Son agresseur en a profité pour s'enfuir.

L'arrestation du violeur présumé de la Sambre a réveillé ces douloureux souvenirs. "Je n'étais pas bien hier, ni ce matin. Je suis un peu sous cachets parce que cela remue", confie Michèle Remy qui parle aujourd'hui "pour être soulagée, tranquille. Comme ça tout sera classé."