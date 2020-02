Viols dans le sport : "On est pas à l'abri mais on contrôle" nous dit un président de club

Clermont-Ferrand, France

"C'est vrai que nous ne sommes à l'abri de rien." Le témoignage d'un président de club est criant. Plusieurs anciennes patineuses et nageuses de haut niveau ont accusé, ce mercredi dans L'Equipe, d'anciens entraîneurs de les avoir agressées sexuellement alors qu'elles étaient mineures. Elles dénoncent "l'omerta" qui règne à ce sujet.

Pascal Vacant est le président du Pôle France Aérobic de Clermont-Ferrand, qui a ouvert en 2016. Les jeunes accueillis ont entre 14 et 16 ans. Ils sont scolarisés à Ceyrat et Clermont. "On a deux 2 garçons et 9 filles pensionnaires, en sport de haut niveau". Ces jeunes préparent les championnats du monde (tous les deux ans) et d'Europe par catégorie d'âge. Une kinésithérapeute mais aussi des psychologues assurent le suivi. "On est très vigilant à cela. On essaye au maximum de surveiller, de centraliser et de les aider."

Des contrôles en permanence

Ces jeunes ont deux rendez-vous chaque année avec des psychologues. "On est aidé aussi par la Fédération qui nous a conventionné avec l'association Colosse au pied d'argile, qui est à même de contacter nos jeunes, leurs familles et d'assurer un suivi."

Au Pôle France Aérobic à Clermont, il y a eu une suspicion d'un cas de violences sexuelles sur mineurs il y a deux ans. (*) Cette affaire a fortement marqué Pascal Vacant. "On a mis en place une cellule de surveillance de contrôle envers la personne mise en cause. On a arrêté toute collaboration" raconte le président du club. Depuis, il y a un fort contrôle, "une charte signée avec la Fédération. Ils doivent transmettre des extraits de casier judiciaire, des documents qui prouvent que cette personne peut travailler avec des enfants, leur serment quand ils sont entrés dans leur métier."

Mais pour Pascal Vacant, "il ne faut jamais qu'il n'y ait qu'une seule personne avec un enfant. C'est la seule solution pour éviter tout souci."

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, veut des "explications" du président de la fédération des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet, notamment sur le maintien en club d'un entraîneur accusé d'agressions sexuelles, malgré des mesures à son encontre. Une réunion est prévue ce lundi au ministère.

(*) La procédure est en cours. L'enquête a été menée par la police de Clermont-Ferrand.