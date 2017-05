Viols en réunion à Argelès : les deux suspects sont frères

Les deux hommes écroués à Perpignan après le viol de deux adolescentes lundi soir à Argelès-sur-Mer sont deux frères âgés de 14 et 26 ans.

Le plus jeune n’a que 14 ans. Le plus âgé, 26 ans, était sorti de prison le jour même ! Ces deux frères sont soupçonnés d’avoir violé et frappé deux adolescentes de 14 et 16 ans lundi soir dans un champ à la sortie d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Les deux jeunes filles ont été retrouvées vers 22h30 par une patrouille de la police municipale. L’une, hagarde et le visage en sang, marchait le long d’une petite route. L’autre gisait inanimée dans un fossé. Laissée pour morte, elle souffrait d’un enfoncement de la face. Elle a dû être opérée.

Ce vendredi matin, les deux jeunes femmes étaient toujours hospitalisées à Perpignan, en état de choc.

Placés en garde à vue puis déferrés mercredi soir, les deux suspects ont été mis en examen et écroués pour "violences et viol sur mineur" et "sur mineur de 15 ans".

Ils ont été interpellés par les gendarmes dès lundi sur les lieux, alors qu’ils tentaient de se cacher derrière un talus.