Viols en série : le portrait complexe de l'accusé par les experts devant les assises du Territoire de Belfort

Le procès aux assises du Territoire de Belfort d'un violeur pédophile présumé se poursuit pour la deuxième journée ce jeudi 27 mai. Après l'audition de la fille du mis en cause, qui l'accuse de viols et agressions sexuelles, les jurés se sont penchés sur le profil du Terrifortain de 33 ans.

L’agressé peut-il devenir agresseur ? Pour le président de la cour d’assises, cette question, posée à plusieurs reprises aux experts est centrale dans le procès de ce Terrifortain accusé de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles sur quatre victimes, dont sa fille mineure.

Attirance pour les adolescentes reconnue

"On ne connaissait que la violence, dans ma famille", raconte l'accusé. Il décrit, avec émotion, son environnement familial, incestueux : un père alcoolique, qui le bat, un frère qui le viole, une mère qui se prostitue selon ses dires et avec laquelle il tient des relations conflictuelles. "C'est une trajectoire brisée, l'itinéraire d'un enfant pas très gâté", commente son conseil Maître Jean-Charles Darey. Pour Maître Josée Martinez, avocat des parties civiles et notamment de la petite fille de l'accusé, celui-ci se plaît à se victimiser.

"L’accusé nourrit une haine des femmes, vues comme dangereuses", analyse un des psychiatres mandatés. Pour les experts, le Terrifortain a tout le profil d’un psychopathe :

c’est un homme instable, manipulateur, intolérant à la frustration. Ils estiment que le risque de récidive est important.

Je me hais."

Interrogé, l’homme de trente-trois ans finit par reconnaître une attirance pour les adolescentes. "Quand vous dites adolescentes, c’est quel âge pour vous ?", interroge l’avocat général qui obtient la réponse suivante : "quinze ans". "Est-ce que vous êtes dangereux pour les jeunes ?" enchaîne le magistrat. Le silence se fait alors dans la salle d’audience. La question reste sans réponse.