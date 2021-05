Viols en série : un pédophile présumé jugé devant les assises du Territoire de Belfort

Le procès d'un Terrifortain jugé pour viols, tentatives de viols, agressions sexuelles sur mineurs et consultations d'images pédopornographiques s'ouvre devant les assises du Territoire de Belfort ce mercredi 26 mai. Parmi les six victimes du dossier, figure la fille de l'accusé.

Pendant trois jours, à compter de ce mercredi 26 mai, la cour d'assises du Territoire de Belfort, à Vesoul, s'apprête à juger un pédophile présumé. Le Terrifortain de 33 ans est accusé de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans, ainsi que de détention et consultation d'images pédopornographiques. Parmi les six victimes du dossier, il y a la fille de l'accusé.

En détention provisoire depuis 2019

L'enfant aurait été violée par son père entre 9 et 11 ans. C'est au moment de la séparation de ses parents que le calvaire supposé de la petite fille commence. Pendant les visites chez son père, elle aurait subi des viols, répétés, par introduction digitale. Elle rapporte également des fellations imposées, et une tentative de pénétration, selon Me Josée Martinez, avocate au barreau de Belfort.

Cette plainte, déposée en 2019, relance l'instruction. Car depuis 2017, le Terrifortain faisait déjà l'objet d'une première mise en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles sur des mineurs de moins de quinze ans. A chaque fois, les victimes se trouvent dans le cercle familial.

Enfin, on découvre dans l'ordinateur de ce trentenaire des images à caractère pédopornographique, régulièrement consultées par le Terrifortain. L'homme nie les accusations de sa fille, et reconnaît des attouchements sur les autres victimes. Il risque jusqu'à vingt ans d'emprisonnement. Le verdict est attendu pour vendredi soir.