Viols et agressions sexuelles en série à Grenoble : un homme de 25 ans mis en examen

Un homme âgé de 25 ans "se faisant appeler Glenn", selon le procureur de la République, a été mis en examen "pour viols et agressions sexuelles" cette fin de semaine à Grenoble et été placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir abusé de plusieurs femmes entre 2019 et l'année dernière. Quatre jeune femme dans un premier temps, puis finalement dix, âgées de 18 à 25 ans ont signalé avoir été victimes d'agressions commises lors de soirées privées, ou après ces soirées, et alors qu'elles étaient endormies, alcoolisées ou sous l'emprise de stupéfiants. Compte tenu du profil et de la répétition des actes les enquêteurs n'excluent pas que d'autres victimes puissent se présenter à eux. Si tel est le cas elles sont même vivement encouragées à le faire.