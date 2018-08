Une actrice française a déposé plainte contre Gérard Depardieu, lundi, auprès de la Brigade territoriale de la Gendarmerie Nationale de Lambesc (Bouches-du-Rhône). La jeune femme, âgée de 22 ans, l'accuse de viols et d'agression sexuelles.

Selon franceinfo, les faits auraient eu lieu au mois d'août dans un domicile parisien appartenant à l’acteur. Le parquet d'Aix-en-Provence était initialement saisi des faits. Il a par la suite décidé de confier l'enquête au parquet de Paris.

L'acteur "conteste absolument toute agression"

Selon l'un des agents artistique de la plaignante, la jeune femme est comédienne et auteure. Elle connaissait l’acteur avant les faits présumés et travaillait, a précisé l'agent, sur un projet d’écriture autour d’une personnalité du cinéma dont Gérard Depardieu est proche.

L'acteur confirme connaître la plaignante, a réagi Hervé Temime, avocat de Gérard Depardieu, mais il "conteste absolument toute agression, tout viol". "C'est le contraire de ce qu'il est, le contraire de sa personnalité", a-t-il déclaré, souhaitant "éviter de colporter des accusations nuisibles". Me Temime a appelé "tous les médias à la plus grande retenue, la plus grande réserve pour réserver les droits et la dignité de toutes les personnes concernées par cette affaire".

"Je suis convaincu qu'à l'issue de cette enquête, Gérard Depardieu sera exonéré de toute culpabilité", a conclu l'avocat.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.