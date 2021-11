Viols sur mineures : Jean-Luc Lahaye est déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen

Après 48 heures de garde à vue, Jean-Luc Lahaye est déféré devant un juge d'instruction ce vendredi 5 novembre. Le chanteur risque une mise en examen, il est accusé de viols et d'agressions sexuelles commises sur deux adolescentes en 2013 et 2014.

Après avoir passé deux jours en garde à vue, Jean-Luc Lahaye est déféré ce vendredi 5 novembre devant un juge d'instruction, en vue d'une mise en examen éventuelle, selon les informations de franceinfo. Le chanteur de 68 ans est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur deux mineures de plus de 15 ans. Devant les enquêteurs, lors de sa garde à vue, Jean-Luc Lahaye a nié les faits qui lui sont reprochés. Il continue d'affirmer que les relations qu'il a eues avec les deux adolescentes étaient consenties.

Jean-Luc Lahaye a été interpellé mercredi matin, après les plaintes de deux jeunes femmes qui l'accusent de viols et d'agressions sexuelles commises en 213 et 2014, quand elles étaient mineures. En 2015, le chanteur avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs sur l'une des deux adolescentes. Pendant 48 heures, il a été entendu pour de nombreux chefs, dont viol, agressions sexuelles, corruption de mineures de plus de 15 ans, abus frauduleux de l'état de faiblesse de ces mineures pour les conduire à des actes préjudiciables, atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'images pédopornographiques.

Mercredi matin, trois autres femmes ont été placées en garde à vue, avant d'être remises en liberté : la fille du chanteur et les mères des deux victimes. Ces dernières sont soupçonnées d'avoir encouragé leurs filles à entretenir des relations avec le chanteur. Elles sont accusées de "non-dénonciation de crime" et de "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans. La fille de Jean-Luc Lahaye est elle soupçonnée d'avoir fait pression sur les deux jeunes victimes et a été entendue pour "subordination de témoins" et "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". On ne connaît pas encore les suites judiciaires qui les concernent.