Viols sur mineures : la garde à vue de la fille de Jean-Luc Lahaye levée, celle du chanteur prolongée

La garde à vue de la fille du chanteur Jean-Luc Lahaye a été levée mercredi en raison de son état de santé, a appris ce jeudi franceinfo auprès du parquet de Paris. Une autre garde à vue, celle de la mère d'une des plaignantes, a également été levée ce mercredi sans poursuite à ce stade, précise le parquet, qui ajoute que la garde à vue du chanteur Jean-Luc Lahaye, ainsi qu'une autre garde à vue, ont été prolongées ce jeudi matin.

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, âgé de 68 ans, avait été interpellé mercredi matin et placé en garde à vue pour viol et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans. Il a également été entendu pour des faits de corruption de mineurs de plus de 15 ans, abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable, atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'image à caractère pédopornographique, avait appris franceinfo de source judiciaire.

La garde à vue du chanteur prolongée

La fille de Jean-Luc Lahaye, 36 ans, avait également été placée en garde à vue, soupçonnée d’avoir fait pression sur deux jeunes mineures victimes et avait été entendue pour "subordination de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans".

Enfin, deux autres femmes avaient été placées en garde à vue pour "non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". Ces deux femmes sont les mères des deux victimes, soupçonnées d'avoir encouragé leurs filles à avoir des relations avec le chanteur, précise une source proche de l'enquête.