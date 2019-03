Viols sur mineurs lors de soirées privées, l’affaire « Outreau » iséroise

L’affaire terrible rappelle le drame d’Outreau, 20 ans après ! En Isère plusieurs enfants auraient été violés régulièrement lors de soirées privées, en présence de leur mère et de leur beau-père. Les faits se seraient déroulés entre l’été 2016 et fin 2018.

Bourgoin-Jallieu, France

Les faits épouvantables perpétrés dans le secteur de Bourgoin-Jallieu rappellent l’affaire « Outreau » qui a défrayé la chronique judiciaire au début des années 2000. Les victimes âgées de 4 à 10 ans, se seraient confiées à leurs familles d’accueil. Les trois enfants, frères et sœurs, décrivent des abus sexuels, des viols en réunion, et ce de manière très régulière. Le récit est effroyable avec notamment des jeux sexuels qui mettent en scène les enfants entre eux. Des faits également commis par les adultes sur ces enfants. Les auteurs présumés identifiés par les enquêteurs sont issus de l’entourage familial des petites victimes : Mère, tante, oncle, grand-mère. Et au centre de cette affaire, le beau-père. Les sévices coïncident avec son arrivée dans le cercle familial.

Dix personnes interpellées

Du côté de l’enquête, l’affaire démarre au mois de septembre. Un jeune garçon, placé en famille d’accueil, révèle les faits de viols et d’attouchements sexuels et accuse son beau-père. Ses deux demi-sœurs auraient aussi été victimes. Les enfants sont âgés de 4, 7 et 10 ans. Au fil des mois les petites victimes font de nouvelles révélations. Elles évoquent de sévices perpétrés par leur entourage, et des amis de la famille. "De vraies scènes d'orgie dans un milieu social très défavorisé", selon un source proche du dossier.

Suite aux investigations, dix personnes sont été interpellées et placées en garde à vue par la brigade de recherche de Bourgoin Jallieu. Après de nombreuses auditions, cinq ont été déférées devant les juges d’instruction. La mère, le beau-père, leur oncle et leur grand-mère ont été placés en détention provisoire. 3 autres personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Pour les 3 autres personnes, les investigations se poursuivent.

Les enfants étaient tous placés dans des familles d’accueil depuis janvier 2018. Tous souffrent d’un retard de développement et de troubles du comportement.