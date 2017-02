Viol : une victime sur cinq n'a jamais parlé de son agression à personne

Une victime de viol sur cinq n'a jamais parlé de son agression, selon une étude de l'observatoire national de la délinquance. Seulement 19% des victimes se rendent à la police ou à la gendarmerie pour déclarer leur agression, et seulement 13 % portent plainte.

L'une des infractions les moins signalées à la police

Qualifié de crime et puni de 15 ans de réclusion criminelle, "le viol est l'agression sexuelle la plus grave et probablement la plus traumatisante pour la victime" , et pourtant, c'est "l'une des infractions les moins signalées à la police", relève l'ONDRP dans sa note. Environ une victime de viol sur cinq se déplace à la police ou à la gendarmerie pour déclarer l'agression (19%): 13% déposent plainte, 4% font une main courante et 2% s'en tiennent là. Celles qui ne se déplacent pas préfèrent trouver une autre solution dans 67% des cas et pensent que cela ne servira à rien dans 66% des situations. Au total, 62% des victimes n'informent ni la police ni la gendarmerie pour "éviter des épreuves supplémentaires".

Seuls 12 % des victimes appellent un numéro d'aide aux victimes

Parmi les autres interlocuteurs, "près de 63% des victimes se confient à un proche, 21% consultent un médecin et plus d'un quart des victimes voient un psychologue ou un psychiatre à la suite des événements", poursuit cette étude. Seuls 12% d'entre elles appellent un numéro vert ou un autre service téléphonique d'aide aux victimes et 9% rencontrent les membres d'une association à la suite de leur agression.

Cette enquête a été réalisée par l'Insee et l'ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales) auprès de 290 personnes de 18 à 75 ans.