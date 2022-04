Le député (LREM) de Moselle-Est, Christophe Arend, a porté plainte pour "diffamation et injures publiques" après avoir été visé par plusieurs mails ou courriers anonymes et malveillants depuis le début du mois.

Visé par des mails et des courriers malveillants, le député de la Moselle, Christophe Arend, porte plainte

On ne l'apprend qu'aujourd'hui mais le député (LREM) de la 6e circonscription de la Moselle, Christophe Arend, a déposé une plainte le 2 avril dernier, au commissariat de police de Forbach pour diffamation et injures publiques.

Des proches de l'élu, ou des maires de communes de sa circonscription, ont reçu des mails et des courriers anonymes et malveillants, liés à sa fonction de député. "Avec un objectif ouvertement déclaré : "qu'il ne soit plus député à l'avenir" écrit Christophe Arend dans un communiqué publié ce 27 avril.

Il ajoute qu'"il ne cédera jamais au chantage visant à mettre à mal l'exercice de son mandat"