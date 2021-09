Visite de Macron à Valence : pas de poursuites pour les manifestants placés en garde à vue

"On n'a rien reçu officiellement pour nous prévenir qu'on n'était plus convoqués et que l'affaire était classée sans suite", déclare Axelle, gilet jaune et manifestante arrêtée le 8 juin dernier lors de la venue d'Emmanuel Macron à Valence.

Axelle, Christophe, Louis et Ludmilla ont tous les quatre été interpellés et placés en garde à vue pour avoir manifesté sur les boulevards, à Valence, lors de la visite présidentielle. Ils chantaient et faisaient une criée populaire devant l'Institut Live, fondé par Brigitte Macron, où le Président devait se rendre dans l'après-midi de sa visite. Ils ont passé au total 9h en garde à vue, entre 12h et 21h.

Un rappel à la loi et trois classements sans suite

Convoqués ce jeudi 2 septembre devant le délégué du procureur, pour connaître la décision de justice, ils apprennent finalement que leur convocation est annulée et donc qu'à priori, l'affaire est classée sans suite, sans document officiel pour le prouver. Seul Louis, syndiqué à la CGT et gilet jaune, a reçu un document : un rappel à la loi, il y a environ un mois, sans qu'il puisse s'expliquer pourquoi lui a reçu le document et pas les autres. "_Je n'ai commis aucune infraction_, la seule chose que j'ai fait c'est que je n'étais pas là pour acclamer Macron, parce que si ça avait été le cas, je n'aurais pas été placé en garde à vue."

Une décision sage

Maître Dupriez, est l'avocat des quatre manifestants : "C'est difficile à comprendre comme situation. Je n'ai pas été informé de l'annulation de cette composition pénale, ce sont mes clients qui m'en ont informé, après s'être renseignés. Même si je regrette la manière dont les choses ont été faites, la décision d'abandonner les poursuites est sage, au vu des faits."

Rien n'est officiel tant qu'il n'y a pas de document écrit mais selon Maître Dupriez, l'affaire est de fait classée sans suite, une situation finalement assez classique dans les tribunaux.

"C'est dans la lignée de notre Etat qui n'a plus de respect pour les citoyens et de la justice qui n'a plus de moyens", réagit Axelle.