Visite du président chinois à Paris : importantes restrictions de circulation dans la capitale et aux alentours

Le président chinois, Xi Jinping, et sa femme en visite officielle en France seront à Paris ce lundi et mardi. Les mesures de sécurité qui vont être déployées laissent présager une belle pagaille sur les routes et dans les transports en Ile-de-France et dans la capitale durant ces deux jours.

Paris, Île-de-France, France

Comme à Nice dimanche, la venue du président chinois Xi Jinping et de sa femme Peng Liyuan en visite officielle à Paris devrait provoquer pas mal de pagaille sur les routes et dans les transports lundi et mardi à Paris et en Ile-de-France.

Ce lundi matin, sur ordre de la préfecture de police, la station de métro Kléber sur la ligne 6 du métro a fermé à 07h00. Les rames continuent de passer et s'arrêtent à cette station mais les portes ne s'ouvrent pas et personne ne peut descendre.

Les autres stations de métro et de RER concernées par la visite du président chinois ferment à partir de 13h00 pour certaines, 14h00 pour les autres.

- ratp

- ratp

A cette heure, nous avons peu d'informations sur les périmètres de sécurité qui vont être mis en place. La préfecture de police n'a pas encore communiqué sur les routes et les rues qui seront fermées à la circulation. On ne sait pas non plus si la circulation sur le périphérique sera interrompue ni combien de temps ces restrictions de circulation seront appliquées.

Ce que l'on sait c'est que le président chinois arrive vers 12h00 à l'aéroport de Roissy.

La femme du président doit visiter l'Opéra ce lundi après-midi.

Vers 15h30 le président Macron accueille le président chinois à l'Arc de Triomphe avant de se rendre à l'Elysée vers 16h00.

Un dîner officiel est organisé toujours à l'Elysée à 20h00.

Attention aussi aux manifestations contre la répression des droits de l'Homme en Chine. Le rassemblement est prévu au Trocadéro à 14h00.