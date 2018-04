Paris, France

C'est une bâtisse impressionnante de 160 mètres de haut qui se dresse devant vous. Le deuxième bâtiment le plus de haut de Paris se voit à des kilomètres. Conçu par l'architecte Renzo Piano, il a pour vocation de rendre la justice plus transparente, plus humaine. Sa façade en verre sur trois étages en forme d'escalier donne également une forte luminosité à l'intérieur.

L'atrium ou salle des pas perdus

L'atrium © Radio France - Maxime Fayolle

C'est là que les justiciables pourront patienter et rejoindre les étages pour accéder aux salles d'audience

Le service d'accueil unique du justiciable

En cas de question sur une affaire, ou même pour déposer plainte, les justiciables pourront se rendre dans ces SAUJ (service d'accueil unique du justiciable), des box individuels où ils seront reçus.

22 box pour accueillir les justiciables © Radio France - Maxime Fayolle

Les salles d'audience

Elles sont de toutes les tailles, de la salle "goutte d'eau" à la salle "Victor Hugo" pour les procès les plus médiatiques.

La salle Victor Hugo pour les procès médiatiques © Radio France - Maxime Fayolle

La première salle d'audience où sera rendue la justice lundi 16 avril © Radio France - Maxime Fayolle

La salle "goutte d'eau" en raison de la forme de la table © Radio France - Maxime Fayolle

Les chiffres clés

38 étages

110 000m² de surface

88 salles d'audience (contre 26 sur l'île de la Cité)

5 années de travaux

500 magistrats et 1 500 fonctionnaires vont y travailler quotidiennement