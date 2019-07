Vitaa et Slimane sortent une chanson et un clip à la mémoire de Maëlys

Le titre du chanteur Slimane et de la chanteuse Vitaa s'intitule sobrement "Maëlys". Publiée ce jeudi sur la plateforme vidéo YouTube, cette chanson est dédiée à Jennifer de Araujo, la mère de la fillette de 9 ans, enlevée et tuée lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, en août 2017.

Slimane et Vitaa ont publié le clip de la chanson le 25 juillet 2019 sur YouTube.

C'est l'un des titres de l'album de Vitaa et Slimane. Les deux chanteurs ont publié ce jeudi un clip sur la plateforme YouTube, intitulé "Maëlys." Il s'agit d'un hommage à la petite fille de 9 ans, enlevée dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère.

Nordahl Lelandais, présent lors de cette soirée, a depuis été mis en examen pour le meurtre de Maëlys. Il a avoué avoir tué "involontairement" la fillette. Cet habitant de Domessin, en Savoie, est aussi mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer.

Sur les réseaux sociaux, Vitaa et Slimane ont expliqué que cette chanson avait été écrite à la mémoire de la petite fille et qu'elle était dédiée à Jennifer de Araujo, la maman de Maëlys, et à sa famille.

La mère de Maëlys "émue et touchée"

Jennifer de Araujo a elle aussi réagi en partageant la vidéo du clip sur sa page Facebook. "Émue et touchée par cette chanson écrite pour Maëlys, vous êtes Vitaa et Slimane des artistes aux grands cœurs, vos voix sont magnifiques. Je vous remercie de faire Honneur à mon poussin. Maëlys serait fière de vous, elle me manque terriblement, le vide qu'elle laisse en moi, sa maman est insupportable, je serai toujours là pour elle. Je t'aime de tout mon cœur Maëlys."

En novembre dernier, la maman de Maëlys avait utilisé la chanson "Je te le donne" de Vitaa et Slimane pour illustrer un diaporama en mémoire de sa fille, qui aurait eu 10 ans ce jour-là.