Vitalis : incendie dans le dépôt de Poitiers, les flammes rapidement maîtrisées

Poitiers, France

Le dépôt des bus Vitalis de Poitiers sauvé des flammes dans la soirée ce mardi 1er octobre. Les pompiers, appelés vers 20 heures 30 pour un feu de bus à carburation diesel dans le hangar de 2.500 mètres carrés de l'avenue de Northampton, ont maîtrisé les flammes deux heures plus tard.

Ce matin, le trafic des bus est normal

Deux employés de la société de transports en commun ont été intoxiqués par les fumés et un pompiers a été légèrement blessé en tombant. "L'action rapide et commune des employés du site et des sapeurs pompiers a permis de sauver plusieurs dizaines de bus ainsi que l'entrepôt", précisent les pompiers dans leur communiqué.