Eure, France

Le sénateur LR de l'Eure Ladislas Poniatowski démarre son message par les mots - "en colère" - en lettres capitales. Et il poursuit: "C'est plus facile de limiter la vitesse et d'emm... les Français que de surveiller les "fichés S" étrangers qui égorgent nos gendarmes et tuent des innocents".

En dessous, il poste deux photos l'une à côté de l'autre. La première avec un agent des routes installant un panneau 80. Sur la seconde, on reconnaît le lieutenant colonel assassiné à Trèbes, Arnaud Beltram, tout sourire dans sa tenue de gendarme.

Depuis, les commentaires se déchaînent sur Twitter: plus de 400 ce mardi soir. Quelques uns applaudissent le sénateur LR de l'Eure mais, dans la très grande majorité, Ladislas Poniatowski se fait lyncher.

Nous avons tenté sans succès de le faire réagir. Idem pour Alexandre Rassaërt, le président des Républicains dans l'Eure: il est injoignable.

La sécurité routière est un sujet qui touche de près Ladislas Poniatowski. Il y a 2 ans, il a été victime d'un grave accident sur l'A10, après avoir perdu le contrôle de sa voiture. Il y a même laissé un œil. Il fait aujourd'hui encore une sortie de route. Dans un autre genre.