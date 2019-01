Vitesse, alcool, stupéfiants : les gendarmes de l'Indre verbalisent

Châteauroux, France

Le week-end dernier (29 et 30 décembre) les gendarmes de l'Indre étaient de nouveau mobilisés sur les routes du réseau départemental. Plusieurs excès de vitesse ont été constatés, dont un supérieur à 50 km/h. A Vicq-sur-Nahon, cet automobiliste a été flashé à 130 km/h (vitesse retenue) sur une route à 80 km/h ; son permis lui a été retiré sur le champ. A Chasseneuil, deux autres conducteurs ont été verbalisés pour des vitesses respectives de 129 et 122 km/h sur des axes limités à 80 km/h. A Aize, Brion et Parnac, les gendames ont dressé des procès-verbaux pour des vitesses de 121 km/h.

Sept conduites sous l'empire d'un état alcoolique ont aussi été verbalisées à Argenton-sur-Creuse, Les Bordes, La Châtre, Sainte Sévère sur Indre et Villentrois. Par ailleurs, huit conduites sous l'emprise de produits stupéfiants ont été enregistrées.