Vitesse, téléphone au volant.. la préfecture de Saône-et-Loire alourdit les sanctions

Si vous tenez à votre permis de conduire, soyez irréprochables en Saône-et-Loire. Face à la hausse d'accidents mortels, la préfecture promet de faire sauter plus facilement les permis des conducteurs dangereux.

Ras-le-bol des conducteurs dangereux ou inconscients. La préfecture de Saône-et-Loire hausse le ton et annonce qu'elle durcit les sanctions. A partir de désormais, elle suspendra sans hésiter et pour plus longtemps les permis de conduire des contrevenants. Elle l'explique dans le communiqué suivant :

"En Saône-et-Loire, l'année 2021 a de nouveau été marquée par de trop nombreux accidents et blessés qui auraient pu être évités. La majorité des accidents mortels de la route reste en effet liée à de graves problèmes de comportement : conduite sous alcool et à sous l’emprise de stupéfiants ; utilisation au volant du téléphone portable ou d’autres appareils technologiques expliquent le taux important d’accidents, souvent aggravé par les excès de vitesse. C’est dans ce contexte qu’un nouveau barème départemental des suspensions de permis de conduire a été établi en Saône-et-Loire, en concertations avec les procureurs de la République de Mâcon et de Chalon-sur-Saône."

Ainsi et à titre d’exemples:

Pour un excès de vitesse de 40 à 50 km/h au-dessus de la vitesse réglementaire, l’usager verra ses droits à conduire suspendus pour 6 mois.

Pour conduite sous stupéfiants, la suspension des droits à conduire de l’usager sera automatiquement de 6 mois, avec une majoration possible en cas d’infractions connexes.

Pour un téléphone tenu en main, associé à une conduite dangereuse: 2 mois de suspension du permis.

Le détail des sanctions est consultable ci-dessous :

Barème des sanctions appliqué par la préfecture de Saône-et-Loire - Prefecture Saône-et-Loire