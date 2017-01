Vitré : disparition inquiétante d'un jeune homme

La gendarmerie de Vitré, en Ille-et-Vilaine, lance un appel à témoin après la disparition inquiétante d'un jeune de 20 ans. Adrien a été vu pour la dernière fois samedi 14 janvier.

Ce sont les parents du jeune homme qui ont donné l'alerte. Adrien n'a plus donné de nouvelles depuis le samedi 14 janvier. Il habite Domalain, en Ille-et-Vilaine, et il a été vu pour la dernière fois à Vitré, samedi en fin d'après midi.

Il portait un manteau noir avec manches et épaules de couleur marron et une capuche à fourrure, un jogging gris, et des baskets de couleur bordeaux. Il mesure 1,74 mètre et porte des lunettes à monture noire.

Toute personne pouvant apporter des renseignements est invitée à contacter la gendarmerie de Vitré au 02 99 75 02 30, ou en composant le 17.