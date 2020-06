Vitré : encagoulés, ils font irruption dans le magasin et volent des portables

"Cela fait deux ans que je suis en fonction ici et je n'avais pas encore eu affaire à ce genre de violence," commente le capitaine Gautron de la gendarmerie de Vitré. Ce samedi 6 juin, vers 14h30, deux individus encagoulés ont fait irruption dans le magasin de téléphonie Bouygues Telecom du centre-ville, rue Garengeot.

Moins de cinq minutes pour voler les téléphones

Quatre clients et deux vendeurs se trouvaient à l'intérieur de la boutique au moment des faits. L'un des deux voleurs a violenté l'un des vendeurs et l'a projeté au sol. Pendant ce temps, le second cambrioleur s'est fait remettre une vingtaine de téléphones portables présents dans la réserve du magasin au sous-sol. Tout cela devant les clients médusés. La scène aurait duré moins de cinq minutes. Les deux hommes, qui n'étaient pas armés, sont repartis à pied avec leur butin.

Le dispositif de recherche mis en place par la gendarmerie n'a pas permis de retrouver les voleurs. Une enquête est en cours.