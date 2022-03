Un homme a été percuté par un TER vendredi 25 mars vers 7 heures, à la sortie de Vitré (Ille-et-Vilaine). Il n'a pas pu être réanimé. Le trafic des TER est suspendu entre Rennes et Laval, au moins jusqu'à 9h45. Il n'y aucune conséquence sur le trafic des TGV.

Vitré : un homme meurt percuté par un TER, la ligne est suspendue entre Vitré et Laval

Un homme a été percuté par un TER ce vendredi matin à la sortie de Vitré, dans le sens Rennes - Le Mans. Les pompiers ont été appelés vers 7 heures du matin. La victime n'a pas pu être réanimée. La voie a immédiatement été coupée par la SNCF et cet accident a entraîné de gros retards sur la ligne. Seuls les TER sont concernés, il n'y a aucune conséquence sur le trafic des TGV. La reprise du trafic des TER est estimée à 9h45. La SNCF liste les retards et les trains supprimés au fur et à mesure dans ce fil Twitter :