Vitré : un pompier fait une crise cardiaque pendant un incendie

Vitré, France

Un incendie s'est déclaré ce samedi après-midi rue Notre Dame à Vitré, en Ille-et-Vilaine. Il est 15h40 quand le feu se déclare dans la cave d'un immeuble situé au 39 rue de Notre Dame. On ne connaît pas encore la cause.

La fumée se propage aux étages, il y en a trois au total. Les habitants tentent de sortir mais la fumée est trop importante.

Les pompiers sont donc alertés et arrivent sur place en grand nombre car le dispositif est deux fois plus important que d’habitude quand un incendie concerne le centre ancien de Vitré. Au total, 25 camions et 62 sapeurs pompiers sont mobilisés, venant de tout l’Est de l'Ille-et-Vilaine et de Rennes.

Au total, une soixantaine de pompiers ont été mobilisés sur cet incendie. © Radio France - Alexandre Frémont

Un pompier en arrêt cardiaque

L'un d'eux fait alors un arrêt cardiaque en tentant d’éteindre l’incendie, alors qu'il était accompagné de trois collègues. Il a 30 ans et fait parti de la compagnie de Vitré. Il a été transporté au CHU Ponchaillou à Rennes. Ses jours ne sont pas en danger. Fabien a été sorti en dernier de son appartement, il habite au 3e étage. "Je suis encore sous le choc, ça n'arrive pas souvent dans une vie", détaille-t-il. "J'espère que le pompier va bien parce que j'ai vu qu'il n'allait pas bien quand j'ai été sorti. J'espère de tout coeur qu'il va aller mieux".

Deux habitants ont ensuite été sortis par une nacelle des sapeurs pompiers. Un a été transporté à l'hôpital de Vitré, l'autre est reparti sans dommage mais très choqué. C'est la première fois qu'un incendie se déclare dans cet immeuble.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour établir les circonstances de cet incendie.