Vitré : une pierre du château menace de tomber sur une maison, les pompiers interviennent

C'est une intervention assez délicate que les pompiers ont du mener vendredi 14 août au château de Vitré (Ille-et-Vilaine). Une pierre d'une trentaine de kilos environ menaçait de s'effondrer sur une habitation. Six spécialistes du GRIMP, le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, venus de Rennes, sont intervenus à la mi-journée. Il a fallu placer la pierre dans un filet de sécurité et la descendre de 40 mètres de haut. Une opération qui a duré pas moins de 3 heures.

Les orages, qui se sont abattus sur la ville jeudi après-midi provoquant des inondations, ont peut-être fragilisé cette partie du château.